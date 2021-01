(ld) Il +42 su Sesto San Giovanni (91-49) rafforza il cammino dell'imbattuta capolista Umana Reyer, che inizia l'anno nuovo esattamente come aveva finito quello vecchio: vincendo, anzi facendo il vuoto. Se nell'infrasettimanale la squadra di Giampiero Ticchi aveva prevalso nello scontro al vertice contro la Virtus Bologna - un netto +21 - contro le lombarde sono cinque elementi a superare quota 10: Petronyte (17 punti), Attura (15 in 16'), Anderson, Bestagno (14 a testa) e Penna (12), tutte protagoniste del secondo quarto in cui Venezia vola via grazie al parziale di 28-10 che inizia con la precisione al tiro di Attura (6-8 su azione con tre triple) e finisce con il predominio d'area di Bestagno. La Virtus Bologna resta seconda, a -2 da Venezia che però deve recuperare una partita: la V nera supera Costa Masnaga 82-65 con Williams (19 e 11 rimbalzi) e Bishop (15 e 10 rimbalzi). Per le lombarde, 16 punti della 16enne Matilde Villa. Al terzo posto sono appaiate Schio e Ragusa, entrambe con due gare da recuperare. Le siciliane vincono a Empoli (57-69) . Schio invece viene da un weekend senza gare, dato che la sfida a Campobasso verrà recuperata il 24 febbraio. Il Famila giocherà mercoledì il recupero contro Lucca, poi domenica ospiterà il fanalino di coda Battipaglia prima della trasferta a Empoli che precederà la fase di ritorno del girone di Eurolega.

Colpo esterno per San Martino di Lupari che espugna Lucca (71-73) in un finale tiratissimo, indirizzato dal canestro di Pasa a 7 dalla fine. Un gol-partita buono per completare il lavoro di Anderson (21) e Sulciute (14), che in avvio avevano portato il Fila anche a +15.

