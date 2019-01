Umana in scioltezza vola a +4, battuta d'arresto per Famila e Fila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A1 FEMMINILEIl massimo campionato femminile ha consumato ieri la giornata n. 14, da carbone per due delle tre formazioni venete impegnate in trasferta. A sorridere è solo la capolista Umana Venezia che a Torino si è imposta sulla Fixi 91-60 e si è portata a +4 sul Famila Schio sconfitto 80-74 a Ragusa. Il Famila si è fatto avvicinare a due punti dall'avversario in campo: il 3 febbraio al Taliercio lo scontro diretto. Mentre il Fila San Martino di Lupari ha perso 61-52 a Empoli contro il fanalino di coda. Impegno tranquillo per le...