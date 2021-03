Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il big match del 24. turno di A1 femminile è andato in scena sabato sera a Schio, dove le ragazze del Famila si sono imposte per 66-60 nel duello d'alta classifica con Ragusa. Una sfida tirata quella con le siciliane, brave a condurre per lunghi tratti nel primo tempo, anche se con un vantaggio massimo di 5 lunghezze. Schio ha piazzato la zampata a cavallo fra secondo e terzo periodo, guidata in particolare da Gruda (20 punti) e Sottana...