UMANA, FINALE PER LA STORIA

BASKETIl nuovo appuntamento con la storia arricchisce la settimana del ritorno in vetta al campionato: per la Reyer Venezia non poteva esserci una via migliore per giungere all'odierna andata della finale di Fiba Europe Cup (ore 20.30, Eurosport2 ed Eurosport Player) ad Avellino. Quaranta minuti nei quali i campioni d'Italia puntano a seminare nel modo giusto, per raccogliere fra una settimana nel ritorno al Taliercio, dove il sogno dell'Umana è quello di festeggiare davanti al proprio pubblico il primo trofeo continentale. Quel primo alloro...