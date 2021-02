(ld) Venezia, Schio e Ragusa non steccano al vertice del campionato che si appresta a vivere una settimana di stop. La Serie A lascia spazio alla Nazionale di Lino Lardo, che nella bolla di Istanbul si gioca l'accesso alla fase finale degli Europei: giovedì contro la Danimarca e sabato contro la Romania, squadre già sconfitte all'andata, le azzurre cercano il pass per il torneo che nella seconda metà di giugno si giocherà a Valencia e Strasburgo. Con due successi nelle due gare delle 19 ora italiana (diretta SkySport), l'Italia sarà certa dell'accesso quantomeno come una delle migliori cinque seconde classificate all'interno dei nove gruppi di qualificazione. «Energia, coraggio e passione devono sostenerci» dice Lardo, che ha debuttato con i successi su Romania e Repubblica Ceca nella finestra del novembre scorso. Il ct conferma un gruppo con forte connotazione di Venezia (Bestagno, Carangelo, Pan, Attura e Penna) e Schio (Keys, De Pretto, Crippa e Cinili), anche se la giocatrice più attesa è l'ex campionessa Wnba Cecilia Zandalasini, ala del Fenerbahce. Dopo la sosta per la Nazionale, fra due settimane il campionato offrirà il derby veneto tra Umana Reyer (imbattuta dopo 18 turni) e San Martino di Lupari e la sfida d'alta classifica tra Virtus Bologna e Schio. Un match che potrebbe però essere a rischio, dopo il caso di positività al coronavirus tra le V nere che ha portato al rinvio della sfida contro San Martino di Lupari. Senza la Virtus, vincono le altre tre big. Venezia batte Lucca (85-74) con Anderson e Howard (16 punti a testa) protagoniste, Schio domina contro Broni (101-69), con Achonwa (15 con 11 rimbalzi) che non fa pesare l'assenza di Gruda. Ragusa espugna Vigarano (57-79) con 20 di Harrison.

