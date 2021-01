(ld) Venezia batte Campobasso 95-78 e sale a 16 vittorie in altrettanti turni, un bel viatico verso la bolla di Eurocup femminile in Francia a Landerneau, contro le padrone di casa, Friburgo e il Phantoms Basket Boom. Con Howard (12 punti) al posto di Fagbenle nella rotazione delle straniere, l'Umana Reyer parte forte con il 30-15 del primo quarto, poi non prosegue sulla stessa traccia ma gestisce il vantaggio, impedendo alle ospiti di tornare oltre il -8. E nel finale i punti di Anderson (19), Petronyte (17) e Bestagno (11) dilatano nuovamente il margine in favore della capolista.

Schio e Ragusa sono staccate di 6 e 8 punti, ma hanno rispettivamente una e due gare da recuperare, quindi per entrambe è un virtuale -4 dalla vetta. Il Famila vince a Empoli (62-87) pur tenendo a riposo Dotto e Achonwa: sono Harmon (25) e Gruda (20) a lanciare Schio, che da domani disputerà in casa la bolla del girone di ritorno di Eurolega. Domani il debutto contro l'imbattuta Ekaterinburg (ore 19), giovedì la sfida contro Riga fin qui sempre sconfitta e venerdì contro Girona il probabile spareggio per i quarti di finale, che si disputeranno in marzo. Ragusa risponde vincendo nettamente a Sassari (54-88), ottenendo il nono successo consecutivo con Romeo (16) e Harrison (14) a guidare sei giocatrici in doppia cifra. La Virtus Bologna è accanto a Schio a quota 26 ma non deve recuperare match e ha una sconfitta in più: le V nere vincono il derby emiliano a Vigarano 61-71, grazie a Bishop. San Martino di Lupari, infine, perde in casa 71-75 lo scontro diretto per il quinto posto contro Sesto San Giovanni: non bastano i 19 di Anderson e i 17 con 10 rimbalzi di Sulciute.

