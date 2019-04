Umana cede, Ragusa la porta a gara5 Lupe battute, Famila prima finalista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET FEMMINILEDecima finale-scudetto consecutiva, e obiettivo decimo tricolore: il Famila Schio chiude in quattro gare la semifinale-derby contro San Martino di Lupari, vincendo il quarto atto 62-53, e ora attende la vincente della serie tra Ragusa e Venezia, nella quale il fattore campo fin qui ha regnato. Dopo il 2-0 dell'Umana Reyer in casa, le siciliane hanno pareggiato, aggiudicandosi gara4 66-57 e rimandando tutto al quinto e decisivo atto di sabato (ore 18, SportItalia) al Taliercio. Schio vince quasi per sfinimento contro le...