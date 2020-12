LA PRIMA

Fino a quattro anni fa guadagnava 6 milioni di euro a stagione in Premier League con la maglia del Liverpool. Ora si deve accontentare di 250 mila netti, con il Monza in Serie B. Mario Balotelli, dopo oltre 10 mesi di inattività, torna ad assaporare il calcio giocato. Per l'attaccante bresciano è arrivata ieri la prima convocazione con il nuovo club. Compare infatti nella lista dei 23 calciatori chiamati da Cristian Brocchi per la sfida di oggi (ore 16) contro la Salernitana capolista. È il big match della sedicesima giornata del torneo cadetto, un evento adeguato alla prima apparizione di un ospite tanto illustre.

NUOVA SCOMMESSA

A poco più di venti giorni dalla firma sul contratto con il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, Mario è pronto all'esordio dall'inizio o più probabilmente a dare il suo contributo partendo dalla panchina, iniziando così una nuova vita calcistica che punta al definitivo riscatto a 30 anni suonati. Una sfida personale che si intreccia con le ambizioni di Berlusconi e Galliani, decisi a dare la scalata alla Serie A. Progetto per il quale non hanno esitato a ingaggiare Kevin-Prince Boateng.

Balotelli ha giocato la sua ultima partita il 9 marzo con la maglia del Brescia (sconfitta casalinga 3-0 contro il Sassuolo) chiudendo il suo sofferto rapporto con Cellino, l'ultimo a scommettere sul talento indisciplinato di Super Mario. Il testimone lo ha raccolto Galliani, convinto di poter riuscire dove Cellino ha fallito. E l'ex amministratore delegato del Milan ha preso la sfida di petto. Quando Mario è arrivato a Monza, pur essendo stato seguito da un personal coach, non era molto brillante. Alla prova della bilancia risultava in sovrappeso. In tre settimane ha smaltito 5 chili, con Galliani nei panni di supervisore della dieta. Pare che ogni mattina il dirigente si faccia inviare una foto del display della bilancia per controllare. L'altro big match della giornata si giocherà alle 15 al Tombolato dove il Cittadella, terzo in classifica appaiato proprio al Monza e alla Spal, riceve il Lecce staccato di soli 2 punti. Il Pordenone ospita la Reggina, il Vicenza l'Entella. In serata (ore 21) a Verona il derby tra Chievo e Venezia con i clivensi che cercano l'aggancio in classifica.

R.S.

