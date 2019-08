ULTIMO ASSALTO A ICARDI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATO«Un altro anno insieme». L'ultimo messaggio social di Wanda Nara, postato sotto la foto con le altre mogli-fidanzate dei calciatori dell'Inter, suona come una promessa. O forse come una minaccia, per l'ad Marotta. Mauro infatti non cambia idea. Anzi, rilancia anche pubblicamente le proprie intenzioni. «Dici?» risponde ironico ad un giornalista che gli chiedeva, al termine del party di Lautaro, se fosse la sua ultima serata da giocatore nerazzurro. L'argentino è uscito nascondendosi dietro i palloncini della festa, per evitare il...