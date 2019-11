ULTIMATUM ALLA LEGA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONSIGLIO FIGCROMA Un commissario ad acta per traghettare la Lega di A verso un nuovo presidente dopo le dimissioni di Gaetano Miccichè. Ma soltanto se, all'assemblea del 2 dicembre, tale carica non dovesse essere eletta direttamente dai club. Il nome di Mario Cicala, nominato appena l'1 ottobre scorso come presidente dell'Organismo di vigilanza della Figc, è la mossa all'unanimità del consiglio federale, ma con l'auspicio da via Allegri che lunedì alla prossima assemblea di Lega si eviti di eleggere un vicepresidente che senza la...