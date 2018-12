UDINESE, VENDETTA DELL'EX

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE Brutta, ma anche sfortunata. L'Udinese inciampa alla Dacia Arena riempita in ogni ordine di posto. Fa un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni fornite contro Roma e Sassuolo. L'Atalanta, con un super Zapata, ne approfitta, ma gli orobici sono parsi più squadra, con una condizione atletica migliore.Sicuramente l'Udinese non è stata aiutata dalla fortuna: al 34' della ripresa sul punteggio di 2-1 per gli orobici, Fofana con un potentissimo diagonale coglie la base interna del palo e il pallone rimbalza in campo. E 30 dopo,...