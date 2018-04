UDINESE, UNA PANCHINA PER DUE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO ALLENATOREUDINE Massimo Oddo da domenica pomeriggio è un ex allenatore dell'Udinese. Manca l'ufficialità del provvedimento. Questione di (poche) ore, già stamani il tecnico di Pescara che ha sul groppone undici sconfitte consecutive, riceverà da Gino Pozzo il benservito. La clamorosa sconfitta interna con il Crotone gli è stata fatale, ma da tempo i rapporti tra lui e la proprietà si erano incrinati tanto che veniva dato per scontato che Oddo anche se fosse rimasto al suo posto sino alla fine del torneo, non sarebbe stato...