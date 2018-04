UDINESE, UNA CRISI INFINITA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAGLIARI Nemmeno il Cagliari ha fatto sconti ai friulani. Con quella di ieri l'Udinese ha subito la nona sconfitta consecutiva! E non ci sono se o ma che possano in qualche modo giustificare l'ennesima povera prestazione: la compagine friulana ha perduto semplicemente perché per 75' ha commesso errori in serie, alcuni marchiani e il Cagliari, senza fare nulla di trascendentale, alla fine ha conquistato i tre punti che (per ora) salvano Diego Lopez. E Oddo? Gli è stata concessa fiducia a termine sino a domenica quando l'Udinese ospiterà alla...