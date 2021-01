UDINE Il punto alla fine sta stretto ai bianconeri. L'Udinese, che ha dimostrato di essere viva, recrimina per un rigore che non è stato concesso al 42' del primo tempo per atterramento di Pereyra a opera di Gollini. Sotto accusa è in primis il Var Giacomelli. «È lo stesso ha detto il Pierpaolo Marino che ci ha diretto la gara con la Juve; allora andò a rivedere un'azione per un mani non mani di De Paul annullando la rete dell'argentino. Da un potenziale 2-0, con buone chance di conquistare i tre punti, siamo passati all'1-1».

Protesta anche la squadra che esce promossa dall'esame di maturità evidenziando il collettivo nella giornata in cui De Paul non è stato brillante come le altre volte, pur facendo il suo dovere, sacrificandosi, soffrendo. Allontanando l'ipotesi di crisi. Il sistema difensivo ha funzionato bene, l'Atalanta non è che abbia creato molto. Ha segnato nel momento in cui l'Udinese si era disunita per il mancato rigore. Dalla squadra di Gasperini comunque era lecito attendersi di più, senza sminuire i meriti dei friulani: ha conquistato due punti nelle ultime due gare, segnando un solo gol.

L'Udinese passa in vantaggio dopo appena 25: Lasagna lotta tra Palomino e Romero (per il resto quasi perfetto) sulla corsia dell'out, riesce a servire Pereyra che da posizione di ala destra si invola verso Gollini con Toloi che rimane fermo a centro area senza cercare di ostacolare l'argentino che con la punta del destro fa cento. La gara ha un tema fisso: i bianconeri che si difendono sistematicamente a cinque, l'Atalanta che stenta a ingranare, è poco lucida. Muriel è facile preda di Bonifazi, idem Miranchuk per Becao, ma non è che sulla destra Malinovski faccia molto meglio. La supremazia territoriale dei nerazzurri è sterile. L'Udinese tiene senza alcun affanno, con gli atalantini che si fanno minacciosi al 23' quando Malinovski, liberatosi di Samir, crossa per l'accorrente Toloi il cui colpo di testa finisce alto. Poi ci pensa Musso al 35' a sventare una bordata da una decina di metri di Maehle destinata nel sette. Al 42' i bianconeri reclamano il rigore: Gollini perde incredibilmente palla dopo averla recuperata in uscita, Pereyra è lesto a impossessarsene, il portiere cerca di porre rimedio all'errore, ma tuffandosi da tergo ostacola Pereyra che rovina a terra. Per Calvarese è tutto regolare, idem per il Var e 2' dopo l'Atalanta pareggia nell'unica incertezza della difesa bianconera: Muriel due metri fuori area riceve palla, Bonifazi e Becao non chiudono, il colombiano entra in area, si libera di Becao, si presenta davanti a Musso e fa centro.

INFORTUNIO A WALACE

Nella ripresa l'Atalanta gioca prevalentemente nella metà campo bianconera, Gasperini fa entrare Zapata per Muriel, Ilicic per Miranchuk, Gosens per Hateboer; niente da fare, Musso è impegnato solo a fermare cross dalla linea di fondo. Gotti, dopo aver fatto entrare Walace per Mandragora, è costretto a rinunciare al brasiliano colpito alla schiena e inserisce Deulofeu che crea problemi al sistema difensivo dell'Atalanta che a quel punto rimane su chi va là.

Guido Gomirato

