Giù il cappello alla straordinaria Udinese che ha reagito a tutto a tutti, protagonista di una prestazione quasi perfetta tanto da annichilire la Lazio. Dopo una vigilia assai tormentata, con 7 elementi out contagiati dal Covid - la società per rispetto della privacy non ha comunicato i nomi, però spiccavano le assenze a sorpresa di Okaka, Lasagna, Mandragora e dello stesso tecnico Gotti - sembrava che l'undici friulano avesse poche chance considerato anche che l'avversario era annunciato in gran crescendo. Invece all'Olimpico si è visto da subito i bianconeri salire in cattedra concedendo le briciole ai capitolini, come suole fare lo squadrone. L'Udinese, che in panchina aveva il tecnico in seconda Cioffi, è parsa un'orchestra affiatata e l'interpretazione del copione è stata tra le migliori in assoluto degli ultimi anni. Un capolavoro insomma, il 3-1 ci sta tutto. La Lazio, rimasta evidentemente sorpresa dal modo di giocare dei friulani, è riuscita a fare breccia solamente su rigore, col punteggio sullo 0-3. A essere pignoli il penalty concesso dai bianconeri è stata l'unica loro disattenzione con Musso, per il resto impeccabile, che invece di affrontare maldestramente Immobile lanciato a rete avrebbe dovuto accompagnarlo spostandosi a sinistra.

L'Udinese è parsa superiore come acume tattico, nel saper leggere il match, dal punto di vista atletico, anche sotto l'aspetto tecnico con gli argentini scatenati che hanno segnato due gol con Forestieri e Pussetto, che hanno ricamato gioco ad altissimo livello con il solito De Paul e Pereyra. Bene pure Arslan che ha sbloccato il risultato trovando il suo primo gol in bianconero.

SUPERIORITÀ

Alla Lazio, che non può aver alibi, è stata impartita un'autentica lezione, la dimostrazione che nell'Udinese c'è buona qualità e che il balordo inizio di campionato è da imputare ad altri fattori. Da subito i bianconeri hanno preso in mano le redini dell'incontro (anche se Correa, lanciato a Luis Alberto, ha avuto la palla buona dopo 4', ma il suo ravvicinato diagonale è stato respinto di piede da Musso), hanno manovrato a piacimento, sono sempre stati compatti. Pussetto e Forestieri non hanno dato punti di riferimento alla disorientata retroguardia capitolina e al 18' l'Udinese è meritatamente in gol: Pereyra sulla sinistra supera con un tunnel Patric, entra in area, scambia con Forestieri, poi serve un retro passaggio da Arslan la cui conclusione subisce la deviazione di Acerbi e per Strakosha non c'è nulla da fare. L'Udinese domina, al 29' De Paul su punizione pesca Forestieri che davanti al portiere colpisce alto di testa. La Lazio è stordita, Immobile davanti è fermato senza difficoltà da Nuytinck. In pieno recupero, l'Udinese passa ancora: Pussetto al limite della propria area ferma un'iniziativa laziale, scambia con De Paul che poco fuori l'area laziale lo innesca di precisione e l'attaccante di slancio supera Cataldi e fulmina Strakosha.

PIÙ REATTIVA

Nel secondo tempo la Lazio, che ha cambiato tre elementi, appare più reattiva, ma non basta. In contropiede i bianconeri al 26' vanno ancora in gol: Acerbi respinge corto su un lancio in verticale di De Paul, riprende Forestieri che fulmina il portiere. Quando la Lazio accorcia le distanze ormai è troppo tardi, l'Udinese nel finale non corre pericolo alcuno.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA