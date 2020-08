REGGIO EMILIA L'ultimo acuto dei bianconeri nel dopo lockdown. L'Udinese espugna il campo del Sassuolo, lo fa con gol all'inizio della ripresa di Okaka, giocando da squadra vera contro un avversario annunciato in ottime condizioni che aveva rifilato pochi giorni fa cinque sventole al Genoa. Chi voleva in disarmo i bianconeri, è stato smentito.

FORMA FISICA

L'Udinese ha dato anche un saggio della sua efficienza atletica, voleva oltretutto riscattarsi dopo la sconfitta casalinga con il Lecce, lo ha fatto con una delle sue migliori interpretazioni guidato da un super De Paul, con Musso autentica saracinesca. Tutti però meritano un plauso. Il primo tempo è stato piacevole, non solo perché non sono mancate le occasioni da gol, ma perché ben interpretato da entrambe. L'Udinese come previsto ha agito di rimessa, Lasagna in qualche occasione si è reso pericoloso, De Paul ha illuminato il gioco. Il Sassuolo va vicino al gol al 7' con una combinazione volante Berardi, Djuricic, Toljan la cui conclusione entro l'area è sventata da Musso, bravo ad opporsi poco dopo ad un tiro ancor più ravvicinato di Caputo.

I friulani, però, non rimangono a guardare, al 24' De Paul smarca Stryger in area un po' defilato a destra, la conclusione del danese colpisce la traversa. Poi al 32' ancora De Paul con un lancio millimetrico consente a Okaka di presentarsi solo davanti a Consigli, ma al momento del tiro Peluso salva alla disperata.

Nel secondo tempo all'8' grazie ad uno strappo di Lasagna che si beve Peluso sulla corsia di sinistra, l'Udinese segna con Okaka libero nel raccogliere l'assist di Kevin. Poi Musso al 23' dice di no ad una bomba di Berardi deviando sulla traversa, al 43' Nestorovski costringe Consigli in angolo.

BILANCI

Al di là del risultato di ieri, la stagione, lunga e stressante dei bianconeri va considerata positiva. Nulla di trascendentale, ma l'obiettivo minimo-massimo è stato raggiunto in anticipo e nel dopo lockdown la squadra ha pure evidenziato una buona organizzazione di gioco in virtù della quale si è misurata alla pari anche con le grandi, alcune le ha anche sconfitte, Roma e Juventus.

Nel complesso era lecito attendersi qualcosina di più, specie nella prima parte del girone di ritorno dopo aver virato a quota 24, invece non si contano i punti gettati al vento sciupando l'opportunità di vincere almeno due, tre gare in più e di non perderne altrettante, a cominciare dalla sfida di Milano con i rossoneri. Grida vendetta poi il pari di Bologna.

Una squadra double face, dunque, che ha stentato a carburare (con Igor Tudor) che poi, in attesa di digerire la lezione del successore del tecnico croato, Luca Gotti, si è tramutata nella formazione più imprevedibile. A proposito di Gotti, la sua riconferma dovrebbe essere scontata, forse già in settimana l'annuncio ufficiale.

A livello di singoli i più sono Musso, Nuytinck, Fofana (che ha già annunciato che se ne andrà), il post lockdown, soprattutto De Paul attorno al quale c'è caccia grossa tanto che il suo destino è segnato come quello di Stryger dato che (da tempo) c'è il sostituto, l'argentino Molina.

Guido Gomirato

