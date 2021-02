Tre sberle dalla Roma. Tre passi indietro da parte dell'Udinese rispetto alla sfida con il Verona. Una sconfitta pesante, senza giustificazioni. Una gara preparata e giocata male come se la squadra fosse rassegnata al peggio. L'undici di Gotti l'ha combinata grossa, ha rilanciato la Roma rinviando invece quello squillo di tromba che avrebbe certificato la definitiva crescita dei bianconeri che hanno lasciato negli spogliatoi l'atteggiamento giusto, il cuore e la cattiveria agonistica, anche l'acume tattico.

SOFFERENZA CONTINUA

Da subito l'Udinese è parsa stonata, il primo tempo è stato di una sofferenza indicibile, una vera e propria Via Crucis, con la Roma che ha chiuso sul 2-0, ma la punizione per la squadra di Gotti poteva essere ben più pesante dato che i giallorossi hanno sistematicamente creato situazioni di pericolo oltre a segnare due gol e un terzo annullato dal Var al termine dell'azione più bella. È venuta meno l'intensità, lo scudo difensivo dei centrocampisti mai ha funzionato. Per gli uomini di Fonseca in particolare Veretout, il migliore in campo è stato come affondare il coltello nel burro. Walace e Arslan non sono pervenuti, ma non è che i due esterni, specie Zeegelaar, si siano comportati molto meglio. Se poi consideriamo che De Paul in pratica non è pervenuto, che ha sofferto la marcatura di Villar, che raramente ha innescato una manovra degna di essere ricordata, il quadro è completo.

MUSSO MALDESTRO

La difesa ha cominciato a ballare da subito (un regalo di Stryger il gol di testa di Veretout che ha goduto della libertà concessagli dal danese, ma anche Samir è parso fuori posizione), il rigore per il 2-0 poi lo ha propiziato Musso uscito maldestramente su Mkhitaryan (l'armeno ha anticipato Bonifazi sul cross radente di Veretout) con l'attaccante che aveva concluso fuori. Il 3-0, al 28' (al termine di un'azione corale da manuale con tiro conclusivo di Pellegrini), è stato annullato su intervento del Var per fallo di Mkhitaryan su Stryger. Là davanti Llorente si è mosso poco, è parso lento, facile preda dei difensori giallorossi, Deulofeu invece è stato pungente, il più pericoloso. Sarebbe stato il più bravo dell'Udinese se nella ripresa non si fosse mangiato due occasioni, clamorosa la seconda quando, su errore di Cristante, si è presentato tutto solo davanti a Pau Lopez, ma nel tentativo di dribblarlo si è fatto intercettare il pallone.

CAMBI TARDIVI

A quel punto eravamo al 25' sono svaniti i sogni di recupero della squadra di Gotti. Cosa aggiungere altro di una gara a senso unico? Poco, se non che l'Udinese ha motivo per rammaricarsi per come ha giocato, anzi nongiocato. Con più convinzione avrebbe potuto far male alla Roma, lo si è visto in quei (pochi) tentativi di trovare il gol tutti effettuati nella ripresa. Ma gli errori non si sono contati, oltretutto i cambi effettuati da Gotti sono parsi tardivi, specie quello di Makengo che ha estro e personalità, oltre che buoni piedi e non ha alcun senso aver mandato in campo a 5' dalla fine quando ormai le speranze di agguantare la Roma si erano da tempo azzerate.

Guido Gomirato

