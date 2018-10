UDINESE, SOLO UN'ILLUSIONE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Udinese diventa cicala, per 40' gioca un calcio bello per organizzazione di gioco, per precisione, per velocità, per l'abilità negli scambi stretti, con l'avversario in evidente difficoltà. Non riesce però a concretizzare quelle tre, quattro palle gol che gli avrebbero consentito di vivere di rendita nel secondo tempo in cui non c'è stata storia, con i felsinei decisamente superiori in tutto e che al 37' hanno trovato il gol-partita con Orsolini che era entrato poco prima al posto di Svanberg.Nulla da eccepire sulla legittimità del...