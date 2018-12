Udinese, solo difesa: si accontenta di un punto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FERRARA La 24. salvezza di fila, in serie A, per l'Udinese, è davvero la più difficile. Ce la fece con Ventura, nel 2002, 14esima, ma all'epoca retrocedevano 4 su 18, comunque mai è giunta in bilico all'ultima giornata. Al punto che 16 anni fa si concesse il lusso di cedere rapidamente alla Juve, scudettata in quel 5 maggio fatale all'Inter. Stavolta il timore è che arrivi a giocarsi tutto sul traguardo, ferma com'è a una vittoria in 13 giornate. Per carità, con un punto di media di qui alla fine potrebbe farcela, ma occorrerebbe anche...