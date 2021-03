UDINE Una lezione. È quella che ha impartito l'Udinese al temuto Sassuolo che alla prova dei fatti ha dovuto fare i conti con un avversario organizzato e spietato, che in campo ragiona sempre, che là dietro concede nemmeno il minimo sindacale, che come le grandi sa capitalizzare gli errori altrui. Una vittoria che non fa una grinza, poco importa se sono stati gli emiliani ad attaccare maggiormente, in realtà il loro fraseggio è stato del tutto infruttuoso, per superare il sistema difensivo di un'Udinese in salute anche mentale, ci voleva ben altro.

Se si considera che oltre alle due reti la squadra di Gotti ha colpito una clamorosa traversa con De Paul, che ha avuto altre due opportunità per segnare, il quadro è completo con Gotti che non ha sbagliato nulla. Non è caduto nella trappola tesagli da De Zerbi, con il Sassuolo da subito a far girare lentamente palla nella propria meta campo quasi ad attirare in pressing gli attaccanti bianconeri: l'Udinese ha atteso, ha chiuso spazi, per poi agire in contropiede. Una grande giornata e un grande Llorente che ha ritrovato la via del gol e che gol- con la classe e la scaltrezza del consumato campione nel capitalizzare l'assist di Molina. Per Re Leone è il primo centro stagionale. Ma l'attaccante è piaciuto per come ha difeso palla, per essersi messo al servizio di tutti, per aver rincorso l'uomo sino nell'area bianconera.

POSSESSO STERILE

Il Sassuolo, come detto, ha provato a creare problemi con un continuo possesso e con improvvise accelerazioni, ma quando si è trattato di trovare l'imbucata giusta, la musica è stata diversa, la difesa bianconera ha tenuto bene, Musso è stato inoperoso. Il tema del primo tempo non è mutato con i friulani che hanno agito di rimessa e al 29' De Paul dopo un'improvvisa ripartenza, pesca in area Llorente che anticipa Ayan e indirizza a rete, ma Consigli è bravo a deviare. È un primo segnale che l'Udinese c'è, che non ci sta a subire e al 42' i bianconeri passano, stavolta Llorente su un lancio millimetrico di Molina (un'azione che ricorda quella innescata al 29' da De Paul) pur trattenuto da Ayan: che è il punto debole della retroguardia emiliana, con la punta del piede scavalca Consigli e porta in vantaggio i bianconeri. A parte il gol, l'Udinese ha dalla sua anche un gran tiro da fuori di Stryger al 25' respinto in angolo da Consigli.

Nella ripresa De Zerbi cambia due elementi davanti. Niente da fare, nemmeno Djuricic e Caputo impensieriscono la difesa friulana. Il Sassuolo nel finale prima di subire la seconda rete di Pereyra con assist del solito De Paul, ha rischiato ancora di capitolare con Consigli che si è opposto bene a una conclusione da posizione favorevolissima sempre di De Paul.

Guido Gomirato

