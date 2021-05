Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UDINE Il grande assente è stato il calcio. Anche se le premesse per un match più intenso, forse anche spettacolare c'erano tutte stante l'avvio vivace, vedi soprattutto la gemma di De Paul che ha portato in vantaggio l'Udinese al 23' come sa fare il fuoriclasse. Si è trattato del bagliore in un gara davvero grigia alla Dacia Arena, povera di contenuti tecnici, caratterizzata da troppi errori, con il risultato che non fa una grinza, anche...