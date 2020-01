PARMA I bianconeri sbagliano oltre il lecito, là dietro e in avanti e alla fine danno via libera al Parma. È questa la sintesi del match a due facce al Tardini con gli emiliani più intraprendenti e determinati nel primo tempo e i bianconeri che hanno fatto la gara nella ripresa costringendo l'avversario a rimanere in trincea, ma quando si doveva trafiggere Sepe serviva più precisione, specie in Mandragora.

Peccato perché gli emiliani non erano al meglio, privi di Gervinho e Inglese, ma l'Udinese non è pervenuta per almeno 40', i primi, in cui un po' tutti hanno fatto a gara a chi sbagliava di più e la rete del vantaggio parmense è un concentrato di errori e incertezze, con Ekong principale colpevole. Nel primo tempo, comunque, il Parma ha preso in mano le redini dell'incontro grazie anche al notevole lavoro dei centrocampisti, mentre l'Udinese è parsa lenta, slegata tra i reparti, balbettante là dietro, mentre in avanti il solo Lasagna ha cercato lo spunto decisivo.

CAMBI FRUTTUOSI

Nel secondo tempo Gotti ha rimescolato le carte: ha ordinato ai suoi di cambiare abito, non più il 3-5-2, ma il 4-3-3, ha tolto un difensore, Becao, già ammonito, ha inserito Jajalo che ha giocato da mediano metodista, con Mandragora spostato nel ruolo di mezzala. De Paul, non pervenuto nella prima parte, ha assunto una posizione più avanzata e l'argentino ha dato segni di risveglio per essere tra i migliori nel finale. Una sua punizione al 20', sporcata da Kulusevski, è stata deviata con un guizzo notevole da Sepe. Il Parma anche con un pizzico di fortuna ha tenuto, ha lottato col coltello tra i denti, non ha mai perso la testa, ottenendo i tre punti che lo collocano in sesta posizione.

MEA CULPA

L'Udinese invece deve recitare il mea culpa, anche se il vantaggio di 9 punti sulle ultime tre dovrebbe metterla al riparo da spiacevoli sorprese. Il grande protagonista, in negativo, è stato Mandragora. Ha iniziato bene ha recuperato palloni, il giallo subito a fine primo tempo lo ha forse condizionato, ma al 18' al 26' al 27' della ripresa ha sbagliato tre gol, clamorosa l'ultima occasione quando solo davanti a Sepe, ha calciato incredibilmente fuori. Il Parma è passato al 19': dopo un botta e risposta in area, il tiro conclusivo di Kulusevski rimpallato da un bianconero, è finito a Gagliolo che al volo ha trovato lo specchio della porta. Gran gol, ma tutto è nato da uno scriteriato rinvio di testa di Ekong. Al 34' Kulusevski tira da fuori area con il destro, ma Musso si fa sorprendere e il pallone gli passa sotto la pancia. Al 41' Lassgna, dopo una palla persa in uscita dagli emiliani, spara a rete da fuori, Sepe respinge, riprende Fofana che smarca a sinistra lo stesso Lasagna: bordata e traversa presa in pieno. Nella ripresa si vede solo l'Udinese, i locali agiscono di rimessa, creano comunque due situazioni per segnare la terza rete, ma i friulani ne falliscono almeno quattro, tre con il citato, Mandragora, una nel finale con De Maio.

Guido Gomirato

