UDINE Un capolavoro di Bonazzoli, una rovesciata su cross di Gabbiadini, al 39' della ripresa regala il successo alla Sampdoria che fa un passo importante verso la salvezza. Poi a tempo scaduto è la volta di Gabbiadini a segnare per il 3-1. La vittoria è meritata, i liguri hanno sbagliato meno dei friulani, anche se per tre quarti gara il match è stato equilibrato. Poi i bianconeri hanno avuto un calo fisico, hanno faticato a opporsi al gioco ragionato dei liguri per poi subire due gol. Per l' Udinese il punteggio è troppo severo, in fatto di occasioni le due squadre si sono equivalse con la Samp che si è fatta preferire nel primo tempo, con l'Udinese più intraprendente nel secondo, almeno sino al 35', anche se i friulani sono parsi meno belli, più pasticcioni rispetto alla gara con la Spal.

All'inizio le cadenze sono lente, soprattutto quelle dei bianconeri. Si bada soprattutto a non concedere spazio all'avversario, ma è la Sampdoria che si fa preferire nel primo quarto d'ora. Dopo nemmeno 2' Linetty da fuori area impegna in una parata in due tempi Musso. Gli ospiti sono particolarmente attenti nel cercare di limitare De Paul sul quale vigila Thorsby. Poi al 14', in maniera peraltro fortunosa, la Samp ha la prima vera occasione: Ekong e Quagliarella inseguono un pallone che viene ribattuto dall' asta del corner e rimbalza in campo.

QUAGLIARELLA PUNGE

Il bomber è lesto ad effettuare il cross al centro con Ramirez che colpisce in tuffo di testa, Musso però è bravissimo a respingere. Poi si sveglia l'Udinese, Sema è attivo, Jajalo fa un gran lavoro, come del resto sulla destra Stgryger anche se si avverte la mancanza di un elemento come Fofana, la Sampdoria però tiene bene, Audero non corre pericoli. Al 37' l' Udinese passa: nella tre quarti De Paul addomestica un pallone spiovente, lo serve a Stryger che lancia lungo per Lasagna, questi nel tentativo di difendere palla dà una leggera spinta a Yoshida che è l'ultimo uomo e si invola verso Audero per poi trafiggerlo con una bordata dal limite. Per Valeri e Var è tutto regolare. Poi in pieno recupero, poco dopo l'uscita di Ramirez (toccato duro alla caviglia dieci minuti prima da Nestorovski), i liguri pareggiano: Thorsby lancia in area dalla tre quarti, di petto Ekdal serve un assist all'accorrente Quagliarella che al volo fulmina Musso.

Nel secondo tempo Gotti manda in campo Okaka e Fofana. La squadra è più vivace, Lasagna sfiora subito il gol con un rasoterra, dopo azione da angolo, sul quale Audero respinge d'istinto con i piedi. Cresce anche De Paul che un minuto dopo va vicino al gol con una bordata di poco alta. L'argentino ci prova da lontano anche al 20': Audero è bravo a deviare in angolo.

Ma nel finale l' Udinese crolla: scambio al 39' Bonazzoli-Gabbiadini sulla sinistra, sul cross alto di quest'ultimo Samir respinge su Ekong con il pallone che finisce a Bonazzoli il quale, spalle alla porta, inventa una splendida rovesciata da quattro-cinque metri. Un minuto dopo l' Udinese va in gol: su una punizione laterale Audero esce male a pugni, il pallone carambola su Nuytinck ed entra in rete. Il var evidenzia che il difensore ha segnato con il braccio. A tempo quasi scaduto ci pensa Gabbiadini con un diagonale da destra a fare secco Musso per il definitivo 3-1.

Guido Gomirato

