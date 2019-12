UDINESE, PARI E RIMPIANTI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Dalla Dacia Arena esce il segno ics. È giusto così in un match in cui le emozioni sono state scarse con l'Udinese che ha palesato progressi, con il Napoli che ha confermato di essere malaticcio anche se ha finito in crescendo. Vero che ha attaccato a lungo, ma quasi mai ha trovato lo specchio della porta, con Insigne sostituito nell'intervallo, Lozano e Mertens irriconoscibili. Il punticino conquistato ieri vale poco, allunga il momento difficile dei partenopei (non vincono da nove gare tra campionato e Champions), inguardabili nel...