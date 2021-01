Un'altra prestazione sottotono da parte della squadra di Gotti. Stavolta la sconfitta è stata evitata in extremis grazie ad una conclusione di Arslan in pieno recupero deviata col il polpaccio sinistro di Hickey quanto è bastato per mettere fuori causa Da Costa. Risultato giusto, intendiamoci, ma non c'è stata storia sino a quando il Bologna non ha perso per doppia ammonizione Svanberg, espulso al 2' della ripresa dopo aver commesso un inutile fallo su Nestorovski. Sino a quel momento si è visto quasi sempre l'undici di Mihajlovic, più pericoloso dei bianconeri, più organizzato, più veloce, più compatto, che ha saputo capitalizzare due errori difensivi della squadra friulana che nelle ultime tre gare ha subito qualcosa come 8 reti. Merito dei locali è stato anche quello di aver la anche forza (mentale) di reagire dopo il temporaneo 1-1 di Pereyra favorito da una difettosa respinta di Da Costa su conclusione di De Paul.

IMPRECISI

I bianconeri sono parsi imprecisi, stanchi, là davanti pressoché inesistenti (l'assenza di Pussetto, Deulofeu e Okaka non può comunque rappresentare un alibi) con Forestieri che dopo mezz'ora è stato sostituito (per un problemino muscolare tanto che con il Napoli a disposizione di Gotti ci saranno solo due interpreti di ruolo in avanti) da Nestorovski dopo aver toccato si è no tre palloni. È mancata anche la luce, ovvero Pereyra e De Paul che si sono concessi molte pause a dimostrazione che la condizione atletica non è delle migliori e che forse avrebbero necessità di rifiatare. Come del resto altri compagni di squadra. Francamente era lecito attendersi da Gotti un più ampio turn over, invece il tecnico si è limitato a utilizzare rispetto a domenica scorsa Becao, che ha scontato il turno di squalifica e Forestieri per l'infortunato Pussetto. Ci ha pensato però dopo 2' dall'inizio della ripresa Svanberg facendosi espellere dall'incerto Ayroldi. A questo punto la gara è mutata. Si è giocato quasi sempre nella meta campo dei felsinei, Musso è stato spettatore, il Bologna si è messo in trincea lottando con tutte le sue forze. I bianconeri si sono segnalati per due conclusioni respinte non si sa come dai difensori, ma è mancato sistematicamente il guizzo vincente. Nestorovski e Lasagna sono stati ridimensionati da Paz e Danilo, Da Costa non si è reso protagonista di interventi importanti, semmai in un'occasione, su innocuo cross da destra, si è lasciato scappare la palla, ma nessuno dei bianconeri è stato lesto ad approfittarne.

PALO DI MANDRAGORA

Poi pure la sfortuna si è presa gioco dei friulani, chiaro il riferimento al palo, con Da Costa battuto, colto da Mandragora al 29' con un tiro dal vertice alto a sinistra. Poi quando il muro difensivo rossoblu sembrava invalicabile (poco prima Nestorovski non era riuscito a deviare un cross radente di Ouwejan), ecco che al 47' Arslan ha pescato il jolly, la sua conclusione, un metro entro area da posizione un po' defilata, è stata deviata da Hickey mettendo fuori causa Da Costa per il definitivo ed equo 2-2.

Nel primo tempo il Bologna è passato al 19' su palla inattiva, con Tomiyasu incuneatosi nella morsa Becao-Bonifazi che ha anticipato tutti di testa su punizione dalla tre quarti di Orsolini. Al 34' l' Udinese pareggia: Nestorovski, da poco entrato, serve sulla sinistra Lasagna, cross radente al centro, Dijks entra in ritardo, De Paul calcia direttamente, ma centralmente con Da Costa che però non trattiene permettendo a Pereyra di ribattere in rete di testa. Al 40' il Bologna raddoppia: va via sulla destra Palacio, supera con troppa disinvoltura Samir, pesca a sinistra Barrow, questi di prima serve un delizioso assist a Svanberg che da centro area in contro balzo non perdona.

Guido Gomirato

