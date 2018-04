Udinese Oddo in bilico: «Ci basta un pareggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIUDINE Mors tua via mea. Guai ai soccombenti dunque. Cagliari e Udinese sembrano due pugili storditi, nel 2018 hanno racimolato assai poco, soprattutto l'undici di Oddo che ha stabilito un record di cui anche i posteri in casa friulana non potranno andarne fieri, otto sconfitte consecutive l' hanno spinta vicino al baratro. Ma se diamo uno sguardo alla classifica i sardi stanno ancor peggio e Oddo ieri ha sottolineato questo particolare affermando che all'Udinese andrebbe bene anche il pari che (finalmente) muoverebbe la classifica e...