UDINESE, NOTTE FONDA LAZIO VINCE ED È TERZA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE NERAUDINE Un'altra sconfitta. L'ottava consecutiva: per l'Udinese è sempre più notte fonda, ma ieri contro una Lazio in salute, l'undici di Oddo ha dato tutto quanto è nelle sue (attuali) possibilità, ha corso, ha lottato sino all'ultimissimo secondo, ha trovato anche il gol del provvisorio 1-0 con Lasagna. Ha ben poco da rimproverarsi, ma di questi tempi servirebbe la prestazione pressoché perfetta per evitare di regalare punti a destra e a manca. Povera Udinese! La Lazio con il successo irrompe in piena zona Champions, è terza...