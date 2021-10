Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRASFERTAUDINE L'Inter aspetta l'Udinese all'ora di pranzo al Meazza. Ma i friulani non sono disposti a fare da boccone. «Siamo tutti dispiaciuti, io per primo, del risultato che è maturato contro il Verona. Quella contro l'Inter è la terza partita in una settimana, l'obiettivo è recuperare le energie al meglio e ricreare quell'intensità mentale che ha caratterizzato le prime due partite della settimana contro Atalanta e Verona»: ha...