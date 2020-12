UDINE Niente da fare per i bianconeri che non vanno oltre lo 0-0 con il fanalino di coda Crotone che ha approfittato della giornata non eccelsa di alcuni uomini di Gotti e di un paio di clamorosi errori sotto porta di Molina e Pussetto nella ripresa. Ma la squadra di Stroppa, che ha dato seguito al successo sullo Spezia, non ha rubato nulla, pur un tantino fortunata, anche se ha commesso, specie nella ripresa troppi errori di cui i friulani non hanno saputo approfittarne. Rallenta dunque l'Udinese che ha vinto le precedenti tre gare, ma è in serie positiva da cinque turni.

I bianconeri hanno subito preso in mano le redini dell'incontro, ma il Crotone è attento, si difende bene, con ordine e tempismo e Cordaz non corre pericolo. Poi gli uomini di Stroppa reagiscono, la loro manovra è agile e veloce, al 9' su cross da sinistra di Reca, Simy svetta sulla difesa bianconera, ma il suo colpo di testa è centrale e debole. Più pericolosa invece è la punizione calciata al 14' da Messias (dopo fallo di De Paul su Molina) che costringe Musso alla deviazione in angolo. Il match però non decolla, l' Udinese cerca di ragionare, attende l'errore degli avversari, va anche in gol al 21' con Pussetto scattato però in fuorigioco. Le due difese continuano a non correre pericoli e quella del Crotone è protetta anche da Messias e Petriccione che sovente fanno da scudo. I ritmi sono lenti. Nell' Udinese si vede poco l'argentino Molina che mai affonda i colpi. Poi al 32' si accende la luce di De Paul, il diez fa quasi tutto il campo palla al piede dopo un errore di Messias, al limite serve un pallone d'oro a Nestorosvki, ma la sua conclusione è bloccata a terra da Cordaz. Il gioco dei bianconeri pero è poco ampio e ciò favorisce l'avversario. Nel finale Reca perde due palle nella propria meta campo e nella seconda Pussetto sfiora il palo dal limite.

ALLARME DE PAUL

Nel secondo tempo Pereyra serve subito due palloni d'oro il primo a Nestorovski tiro senza pretese parato, il secondo a Arslan la cui conclusione è di poco fuori. De Paul, che avverte un fastidioso dolore al ginocchio destro, va a intermittenza. Entra Deulofeu per Nestorosvki e al 22' l'iberico parte su un lancio lungo e poi serve l'assist a Pussetto che segna. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco. È un'altra Udinese, più vivace, spinge con più decisione, il Crotone, che ha in campo Eduardo per lo spento Riviere, non riesce a ripartire. Al 29' sembra la volta buona per l' Udinese: sbaglia la difesa ospite, Pereyra imbecca De Paul che è solo in area, ma invece di tirare serve Pussetto che da posizione ancora più favorevole conclude centralmente e Cordaz salva ancora. Finisce con l'arrembaggio dell'Udinese, ma manza il guizzo vincente. Forse Gotti avrebbe dovuto effettuare tutti i cambi, in panchina c'era qualità.

Guido Gomirato

