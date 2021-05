Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UDINE Il finale di campionato per i bianconeri è una Via Crucis. Anche quella di ieri è stata una tappa dolorosa, un'altra sbiadita prestazione da parte di una squadra che appare spenta mentalmente, soprattutto atleticamente. L'Udinese ha subito un'altra sconfitta pur maturata in pieno recupero per l'ennesimo rigore (il tredicesimo stagionale) per un mani di Bonifazi al 46'. Non ci sono scusanti, però. Ha vinto chi ha sbagliato di meno...