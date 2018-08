UDINESE, IL PARI VA BENE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PARMA Va bene così per i friulani. Soprattutto perché nel momento in cui sembravano spacciati, hanno dimostrato di essere squadra vera dal punto di vista tecnico, tattico e mentale. Il loro secondo tempo è stato notevole, il pari non fa una grinza, anzi l'Udinese nel secondo tempo si è fatta decisamente preferire agli emiliani.Velazquez ha mutato la formazione rispetto a quella schierata in Coppa Italia. Soprattutto ha dato fiducia al nuovo arrivato, a Troost-Hegong, doppio passaporto, olandese e nigeriano, che si è subito messo in...