UDINE Il Verona cerca il primato in classifica, con un successo dopo quello a tavolino con la Roma. L'Udinese che debutta, vuole partire subito con una vittoria. «La settimana di preparazione in più, a causa del rinvio della gara con lo Spezia, ci ha permesso di alzare il livello fisico e di intensità, di dare un po' di minutaggio a più giocatori» spiega il mister dei friulani Luca Gotti. Quanto all'inserimento dei nuovi arrivi fin dal primo minuto, Gotti è cauto: «Difficile, ci sono livelli molto diversi di condizione fisica e al di là delle cose che tu puoi vedere durante un allenamento è solo una partita di Serie A che ti può far capire». Spazio, dunque, a chi c'era già la scorsa stagione: «Questa è una regola del calcio - sostiene l'allenatore dei friulani -. La continuità e l'avere dei giocatori che hanno già fatto un percorso insieme, magari con le stesse idee, perché la guida tecnica è la stessa. Questo è uno dei vantaggi normali della costruzione e del percorso della squadra».

Sul fronte Hellas, Juric non ha timori: «Siamo pronti a fare la partita- dice- penso che saremo più noi ad attaccare. Loro sanno fare molto bene il contropiede ma contro la Roma ho visto grinta e umiltà da parte dei miei giocatori». L'ex dell'Udinese Barak sarà schierato a centrocampo, per lui una partita speciale.

