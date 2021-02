Udinese, finalmente! La squadra di Gotti non vinceva dal 12 dicembre, 3-2 sul Torino. Un successo che era nell'aria dopo le convincenti prove fornite con Atalanta e Inter, meritato perché in campo si è vista una sola vera squadra, quella di Gotti. La vittoria rasserena l'orizzonte, macchiata solo da una stupidaggine di De Paul che alla mezz'ora della ripresa si è fatto ingenuamente espellere per doppia ammonizione rischiando di deturpare il capolavoro tattico e tecnico dei bianconeri. Ma lo Spezia non ne ha approfittato, anche se è più corretto sottolineare che è stata l'Udinese dal sistema difensivo d'acciaio a contenere senza patemi le sfuriate dei liguri che poi si sono arresi definitivamente quando pure loro a 5' dalla fine hanno giocato in dieci per l'espulsione di Saponara, sempre per doppio giallo.

INIEZIONE DI FIDUCIA

Luca Gotti ha azzeccato ogni mossa. Anche la scelta iniziale di non affidarsi a Llorente, generoso quando è entrato nel corso della ripresa, si è rivelata corretta, l'attacco ha vissuto sulle giocate di Pereyra e del ritrovato Deulofeu, spauracchio per la difesa spezzina, che ha colpito un palo nel primo tempo e propiziato il rigore decisivo. Il tutto condito da finte e contro finte, marchio di fabbrica dell'iberico il quale poi non ha gradito molto la sostituzione. Ma la scelta di Gotti è stata più che opportuna, in quel momento servivano forze fresche. L'Udinese ora respira, soprattutto ha lanciato il messaggio di essere in grado nel ritorno di salvarsi per tempo e di migliorare la qualità del gioco. Nei 95' le cose migliori le hanno evidenziate quasi sempre i friulani creando più occasioni dei liguri che pure al 21' hanno sfiorato il gol con un colpo di testa ravvicinato di Gyasi sventato da Musso. Per contro i bianconeri (ieri in maglia gialla), sempre nella prima parte, hanno trovato il gol con Arslan dopo intuizione di Pereyra, ma l'arbitro ha annullato per un fuorigioco millimetrico dello stesso Pereyra. Deulofeu al 25' ha colpito il palo.

LA RESA DE LIGURI

Nel secondo tempo l'Udinese ha capitalizzato ogni errore, ogni incertezza dello Spezia per agire con e tre strappi di Pereyra hanno costretto gli avversari ad altrettanti gialli. Il gol è scaturito al 7' da un'invenzione di De Paul che ha lanciato Pereyra solo davanti a Provedel, il portiere ha respinto, ma Deulofeu si è impossessato del pallone vagante e con una finta sulla destra ha eluso Chabot che lo ha steso. Rigore trasformato da De Paul. Il quale al 30', già ammonito e dopo aver avuto una disputa con l'arbitro e l'assistente per una punizione concessa allo Spezia, trattiene da dietro in mezzo al campo Acampora e Di Martino estrae per la seconda volta il cartellino giallo, poi il rosso. Ma la paura è durata poco. Musso ha dovuto intervenire solo su traversoni, poi con l'espulsione di Saponara, è calato il sipario.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA