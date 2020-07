CAGLIARI Al capolavoro firmato giovedì contro la Juve, ha fatto seguito ieri a Cagliari un altro successo dei bianconeri di Gotti, più che meritato, legittimando la salvezza che era stata conquistata nel pomeriggio dopo la sconfitta del Lecce a Bologna. Si è vista nuovamente una squadra vera, con De Paul raffinato solista, di una spanna il più bravo di tutti. All'argentino è mancato solo il gol, peraltro sfiorato in tre occasioni, per suggellare una grande prestazione. Era da gennaio che i friulani non vincevano due gare di seguito e ora ci sono i presupposti per finire il cammino in gran crescendo. Ieri si è riscattato pure Okaka, non solo per il gol che ha deciso le sorti del match, ma anche per il contributo dato in fase difensiva, oltre ad aver impegnato costantemente la retroguardia del Cagliari.

I bianconeri iniziano baldanzosi, fanno possesso palla, ma alla prima disattenzione dei sardi cercano di approfittarne, come al 2' quando passano in vantaggio dopo un'azione innescata da De Maio: la palla finisce a destra a Stryger che si gira e crossa di sinistro al centro per Okaka che anticipa Ceppitelli. Stoppa la sfera, la difende e con la punta del destro trafigge Cragno. Una splendida rete, la numero 7 stagionale per l'umbro. Il gol dà ulteriore sicurezza agli uomini di Gotti che manovrano a piacimento, mentre il Cagliari si fa notare con un'innocua punizione a rientrare di Lykogiannis al quarto d'ora. Poi al quarto d'ora si fa male Nuytinck, sino a quel momento tra i migliori: in un contrasto con Joao Pedro riporta una distorsione al ginocchio destro e deve abbandonare sostituito da Samir. L'Udinese però continua a essere padrona del campo, sale in cattedra De Paul, soprattutto Sema, straripante sulla corsia e lo svedese al 18' crossa lungo per De Paul il quale da pochi passi batte a rete, ma Cragno si supera deviando d'istinto. Sema al 25' si ripete, affonda i colpi sulla sinistra, si libera anche della marcatura di Pisacane, crossa radente, la difesa respinge come può, riprende De Paul che da pochi passi tira centralmente e grazia Cragno.

L'Udinese è di una spanna superiore ai sardi, il solo Lasagna, al suo rientro dopo un problema muscolare, non crea problemi ai cagliaritani ma va detto che è sempre braccato e non gli viene concesso spazio alcuno, anche se il bomber al 39' va in gol in contropiede, ma in fuorigioco. L'Udinese è in controllo, Walace nel mezzo tiene bene, De Paul gioca a tutto campo e al 41' calcia dai 25 metri costringendo Cragno in angolo. Nel secondo tempo i sardi sono più decisi, più veloci, mentre l' Udinese, trascinata da De Paul, agisce in contropiede e crea sistematico scompiglio. Lasagna dimostra di essere più incisivo e in un paio di occasioni i difensori si salvano alla disperata per eludere le incursioni dell'ex Carpi.

Il Cagliari fa entrare Mattiello, Faragò e Pereiro che si rendono pericolosi e il primo al 24' costringe Musso ad una difficile deviazione. Ci prova anche Joao Pedro, niente da fare, poco dopo tenta la fortuna Pereiro, ma l' Udinese è sempre attenta. Al 36' però Simeone dal limite ha la palla buona, ma di sinistro conclude alto. Poi l'assalto finale dei sardi e al 49' Joao Pedro sfiora il gol deviando con il piatto destro un cross da sinistra di Simeone.

