Stavolta l'Udinese ha saputo reagire dopo un primo tempo in cui è stato schiacciata dal Parma. Sembrava di rivedere il film della sfida con la Roma con i bianconeri a interpretare un pugile stordito, in balia dell'avversario, chiuso nell'angolo a rischio Ko. Si sono invece riabilitati nella seconda parte, evidentemente è emerso l'orgoglio, anche i cambi di Gotti sono stati azzeccati, con De Paul che si è esaltato con giocate delle in grado di mettere in difficoltà la retroguardia parmense. Il risultato è giusto, ma rimane l'impressione che l'Udinese poteva far di meglio, sarebbe bastato essere più attenti in occasione dei due gol del Parma.

NOTE POSITIVE

Peccato, perchè il secondo tempo è stato davvero buono con i friulani che hanno evidenziato valide trame, alcune in velocità o in verticale, e non sono mancate le note positive nei singoli (a parte De Paul), vedi Okaka che ha ritrovato il gol (e probabilmente l'autostima), vedi Molina che si è reso protagonista della sua migliore interpretazione da quando è a Udine; vedi pure Ouwejan che ci ha messo del suo per il definitivo 2-2 pennellando una punizione a rientrare dalle tre quarti per la testa di Nuytinck autore di un'altra prestazione notevole, sempre più leader della squadra con De Paul. Gotti ha insistito su Llorente, in evidente ritardo. Ha rischiato dall'inizio anche Pereyra che solamente venerdì si è unito al gruppo dopo essersi ripreso da un malanno muscolare. Ha ridato fiducia a Walace e Zeegelaar che non sono pervenuti, con il Parma che ne ha approfittato e l'Udinese in difficoltà in ogni zona del campo.

INIZIO ARREMBANTE

Sembrava l'inizio di un'altra batosta dopo l'uno-due dei locali che da subito hanno impresso cadenze elevate, giocando di prima, assaltando l'area dei bianconeri.

Ma, senza nulla togliere ai meriti della squadra di D'Aversa, gli emiliani hanno approfittato dei numerosi, troppi errori altrui e dopo appena 3' sono passati in vantaggio: Hernani sulla sinistra ha servito di tacco l'accorrente Pezzella, questi ha superato con facilità Stryger, ha crossato al centro con Bonifazi e Zeegelaar imbambolati per cui è stato un gioco da ragazzi per Cornelius trafiggere di testa Musso.

ALTRA MUSICA

Al 7' il Parma sfiora il raddoppio con Mihaila. Si vede solo l'undici locale, al 14' ennesimo cross da sinistra di Pezzella, Cornelius supera ancora Bonifazi, ma Musso sventa in angolo. Al 32' il raddoppio: sbaglia Bonifazi che serve sulla corsia di destra Conti, passaggio immediato a Kucka, questi a Mihaila che entra in area supera Becao che lo stende. Rigore trasformato da Kucka.

Nella ripresa è ben altra musica, un'altra Udinese, bella, attenta, concreta. Al 19' Okaka (cui è stato annullato un gol perché la palla servitagli da De Paul aveva superato la linea di fondo), entrato per lo spento Llorente, devia di testa un cross di De Paul e per Sepe non c'è stato nulla da fare.

De Paul e Molina sono scatenati, il pari è nell'aria e al 35' Ouwejan, che da poco ha sostituito Zeegelaar, calibra una punizione per la testa dell'accorrente Nuytinck che batte Sepe.

Guido Gomirato

