UDINESE, DECIDE MANDRAGORA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COPPA ITALIAPer l' Udinese niente falsa partenza come lo scorso anno e come tre anni fa, stavolta al suo debutto in Coppa Italia ha sconfitto il Sudtirol per 3-1 grazie ad un secondo tempo notevole pur macchiato da un paio di errori marchiani. Tudor ha schierato i suoi con il 3-5-2 e l'assetto tecnico del primo tempo potrebbe essere lo stesso di domenica prossima alla prima di campionato con il Milan. De Paul ha agito da seconda punta, si è reso protagonista di giocate importanti.Tra le note positive dei bianconeri c'è Mandragora e non...