LE MANOVRE

UDINE La famiglia Pozzo incassa il sostegno e la solidarietà della stragrande maggioranza della tifoseria bianconera dopo che venerdì sera era stato affisso (da ignoti) uno striscione sulla ringhiera che delimita l'area dell'ingresso principale della Dacia Arena in cui si critica l'operato della proprietà definito addirittura fallimentare.

I Pozzo e Pierpaolo Marino stanno piuttosto cercando nuove soluzioni tecniche, vuoi per ovviare alla cessione di Fofana che è passato al Lens per 15 milioni, vuoi nell'intento di potenziare ulteriormente la squadra che nel post lockdown si è comportata egregiamente. Sempre in chiave mercato, alla voce uscita, i più corteggiati sono il portiere Musso, Lasagna, soprattutto De Paul, ma le loro eventuali partenze dovranno costituire un vero e proprio affare e come tale irrinunciabile. In realtà il portiere rimarrà, idem Lasagna cui sta passando il mal di pancia dopo aver dichiarato tramite il suo procuratore Massimo Briaschi di voler cambiare aria, mentre per De Paul al momento nessuno si è fatto vivo con un'offerta precisa e concreta (servono 40 milioni per convincere i Pozzo). Potrebbe rimanere dunque anche il numero dieci anche se il mercato ufficialmente non si è ancora aperto, nel qual caso di nuovo l'Udinese avrebbe poco, l'esterno destro Molina, 23 anni, svincolatosi dal Boca Juniors, e un centrocampista per ovviare alla partenza di Fofana anche se si renderà necessario un altro puntello perché il mediano metodista Mandragora non sarà disponibile prima di gennaio 2021 dopo essere stato operato al ginocchio.

Rimane da stabilire la posizione di Sema che il Watford aveva ceduto temporaneamente al club friulano un anno fa, ma l'esterno sinistro svedese sembra abbia intenzione di ritornare a Londra o di provare nuove avventure (piace alla Fiorentina). La spina dorsale della squadra in ogni caso sarà la medesima del torneo scorso. Se invece l'Udinese fosse costretta a rinunciare a De Paul ecco che, via Watford, farebbe ritorno a Udine Roberto Pereyra, altro argentino che il club bianconero aveva ceduto alla Juventus nell'estate del 2014 per 18 milioni. In attacco l'organico dovrebbe comprendere oltre che i riconfermati Okaka, Lasagna e Nestorovski pure Perica e Pussetto, di ritorno dopo l'avventura con la consorella Watford.

PRIMI ALLENAMENTI

La squadra che giovedì e venerdì si è sottoposta ai test sanitari, ha iniziato la preparazione sabato senza pigiare sull'acceleratore e anche ieri Gotti ha diretto una seduta caratterizzata da allenamenti individuali. Da oggi il lavoro sarà più duro anche in vista del debutto stagionale in calendario sabato alle 19 contro il Vicenza neo promosso in B. Il match avrà luogo in Friuli, in località ancora da stabilire, come del resto le successive due amichevoli, il 3 e 13 settembre rispettivamente contro il Legnago e il Venezia. Questo pomeriggio, dapprima a Lignano Sabbiadoro (alle 15), poi a Grado (alle 18) verrà presentata ufficialmente la prima maglia della squadra bianconera presenti alcuni atleti.

Guido Gomirato

