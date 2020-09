IL PUNTO

UDINE In casa bianconera è appeso il cartello lavori in corso: il centrocampo dell'Udinese è da ristrutturare se non addirittura da rifare. Necessita di due rinforzi (anche tre) se dovesse partire De Paul considerato che da tempo se n'è andato Fofana, con Mandragora che sarà fuori sino a gennaio, con Jajalo ancora in disparte dopo aver subito un infortunio abbastanza serio al ginocchio nella sfida del post lockdown contro la Lazio. Nel frattempo sono arrivati due cursori, l'olandese Ouwejan, 22 anni, che agisce a sinistra e che dovrà non far rimpiangere Sema rientrato al Watford per fine prestito e l'argentino, ex Boca Juniors, Molina, 22 anni, destinato a raccogliere l'eredità di Stryger (a parte il fatto che il danese sarà indisponibile sino a metà ottobre dopo essere stato operato al gluteo sinistro).

L'ARGENTINO

Va detto però che l'argentino soltanto a partire da domani si unirà al gruppo per cui difficilmente sarà pronto per l'avvio del campionato che vedrà l'Udinese impegnata il 27 a Verona. Per cui la sconfitta (0-1 rete di Bocalon) subita ieri dalla squadra friulana nell'amichevole di Cordovado contro il Venezia non può preoccupare anche perché Gotti di questi tempi sta facendo di necessità virtù (esperimenti inclusi), si adatta a inserire in mezzo qualche giovane di belle speranze (Christo Gonzalez, Coulibaly, Palumbo, 60 anni in tre).

NESSUN ALLARME

Se poi si considera che il tecnico ieri ha rinunciato anche a Lasagna e a De Paul che hanno svolto a Udine un lavoro personalizzato, mandando in campo due estemporanee formazioni una per tempo (dando spazio al redivivo Forestieri che è parso un po' arrugginito) ecco spiegato il motivo per cui ieri i bianconeri ha offerto una prestazione non eccelsa, tutt'altro, a parte il fatto che la squadra è parsa ancora imballata. Nessun allarme, quindi, sia chiaro, ma è indubbio che sino a quando non si conoscerà il destino di De Paul, il tecnico non potrà lavorare come dovrebbe e vorrebbe.

ALTERNATIVE

De Paul è in bella evidenza nel supermarket dei Pozzo, ma costa dai 40 milioni o 35 più bonus, prendere o lasciare. Sconti non sono previsti. L'argentino spera ancora nella Juve che tempo fa lo aveva corteggiato, gli andrebbe bene pure il Napoli che è tornato a farsi vivo, Gino Pozzo è pronto ad accontentare il numero dieci, ma non dipende da lui. L'argentino, così, è il tormentone di casa bianconera, anzi di questa fase del mercato. La proprietà, comunque, ha pronte le soluzioni per ovviare alla sua eventuale partenza, Pereyra che dal Watford farebbe gradito ritorno a Udine, senza contare che a breve potrebbe anche essere raggiunto un accordo con il 24enne turco Tokosz del Besiktas che il club bianconero aveva già corteggiato un anno fa. Per la difesa, dopo il recupero di Prodl rimasto fermo un anno per un problema al ginocchio e per l'attacco (con l'arrivo di Forestieri che sostituirà Teodorczyk con Lasagna, Nestorovski e Okaka che non si toccano il reparto è al completo) non ci sono problemi di sorta.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA