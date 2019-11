UDINESE, CARE INGENUITÀ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GENOVA Ha vinto la Sampdoria, ma sarebbe più corretto dire che è stata l'Udinese a perdere una gara che stava gestendo senza particolari patemi, dimostrando di essere più squadra dei liguri. Ma le ingenuità si pagano e i bianconeri, in particolare Ekong e Jajalo, devono fare mea culpa.Peccato perché i liguri hanno fatto poco o niente per vincere, hanno approfittato di aver giocato negli ultimi 40' con un uomo in più per l'espulsione di Jajalo e di aver ottenuto un rigore per una fesseria di Ekong che in piena area ha colpito il polpaccio...