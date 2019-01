UDINESE, BRUTTO INIZIO IL PARMA FA IL PIENO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Il Parma fa man bassa alla Dacia Arena. Conquista la quinta affermazione in trasferta contro un'Udinese brutta (soprattutto nel primo tempo) e anche sfortunata dato che ha colpito due pali nella ripresa, ma ha sbagliato più del Parma ed è questa la lettura di un match modesto sotto il profilo tecnico. L'unica nota positiva per i bianconeri riguarda Okaka, ancora indietro come condizione generale, ma che il suo dovere lo ha fatto segnando anche il gol del provvisorio 1-1.L'inizio vede le due squadre timorose di scoprirsi, il ritmo è...