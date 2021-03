UDINE Decide l'incornata di Nestorovski al 40' della ripresa quando il match sembrava destinato a chiudersi con un nulla di fatto. In realtà è il giusto premio a chi nel finale ha dimostrato più freschezza, più lucidità, anche coraggio senza contare che l'entrata del debuttante diciottenne olandese Braaf (ha la stoffa per diventare un grande, classe e personalità, oltre che fisicità) al 31' della ripresa per Lorente è stato un chiaro messaggio che Gotti ha mandato a tutta la squadra. Pure l'innesto, sempre nella seconda parte della ripresa di Arslan, è stato molto importante, il tedesco ha chiuso e costruito, soprattutto ha dato brio alla manovra.

VITTORIA MERITATA

Vittoria meritata, ha vinto chi ha sbagliato di meno (sul gol-partita di Nestorovski, Milenkovic ha concesso troppo spazio al macedone al suo secondo pesantissimo gol stagionale), chi ci ha creduto di più. La Fiorentina è venuta meno sul più bello, dapprima ha alzato bandiera bianca Ribery che ormai aveva esaurito l'ultima goccia di carburante, poi Malcuit al suo rientro a tempo pieno; pure Castrovilli è stato richiamato perché ormai si muoveva poco e male e gli innesti di Prandelli non hanno prodotto gli effetti sperati. La vittoria dell'Udinese assume ulteriore significato se si considera che ieri record stagionale Gotti ha dovuto fare a mano a meno di dodici elementi tra infortunati e squalificati.

PRIMO TEMPO FIACCO

Ma i bianconeri si sono rinsaldati, è emerso il collettivo, hanno fatto leva su tutte le loro qualità fisiche, tecniche, mentali. Il primo tempo è stato giocato con il freno a mano da entrambe: la paura di subire gol ha avuto la meglio sui fieri propositi di far male e il match è parso deludente, giocato a ritmi modesti, privo di emozioni, con i due portieri quasi inoperosi. De Paul in casa udinese, Ribery tra i viola, hanno provato a illuminare il gioco, trovando avuto scarsa collaborazione da parte dei propri compagni.

È stato un primo tempo noioso, dunque, tutto da dimenticare anche se qualche spunto di nota lo hanno fornito, a parte i due citati elementi: Makengo, al debutto a tempo pieno, ha evidenziato gamba, grinta, piede (sinistro) educato, personalità, ma anche eccessiva foga che lo ha un po' tradito. Malcuit, tornato a far parte dell'undici di partenza, protagonista di un paio di traversoni stati sventati dall'attento Nuytinck.

L'unica azione degna di essere citata è di marca bianconera, al 23', quando dopo una velocissima manovra in contropiede, Stryger è stato smarcato in area sulla destra da un lancio chirurgico di De Paul. Il danese si è girato, ha calciato radente, ma Dragowski con il piede destro è riuscito a deviare in angolo. La Fiorentina si è vista minacciosa solo al 46' con un tiro da lontano di Quarta Martinez che ha costretto Musso alla deviazione in angolo.

FORZE FRESCHE

Nel secondo tempo il livello del match non è salito, più errori che azioni importanti. A proposito di errori, al 18' Walace non intercetta un lancio lungo e Vlahovic ne approfitta, entra in area, ma Musso è decisivo e respinge.

Poi Gotti inizia la girandola dei cambi, le forze fresche danno vivacità, fanno la differenza, Braaf dimostra da subito le sue qualità, la Fiorentina via via si disunisce, poi capitola al 40': l'azione dei bianconeri si snoda sulla destra, Molina fa finta di affondare la sua azione, si ferma passa a De Paul pure lui appostato sulla destra, cross immediato (e precisissimo) di Don Rodrigo per la testa di Nestorovski che a tre metri da Dragowski non può sbagliare. Per lui si tratta del secondo pesantissimo gol del campionato.

Guido Gomirato

