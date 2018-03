Udinese a Bergamo in emergenza: si ferma anche Hallfredsson

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERGAMO - Sarà un'Udinese in emergenza quella che fa visita all'Atalanta. Problemi in particolare a centrocampo, a causa delle assenze di Barak, squalificato, Fofana, Behrami e, defezione dell'ultima ora, anche Hallfredsson, a causa del riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Mancheranno anche Angella e Lasagna. Il tecnicoMassimo Oddo svela solo che giocherà con 5 difensori, ma senza snaturare il modulo dal consueto 3-5-2. «L'attacco l'ho scelto, ma non lo dico. L'Atalanta ci farà soffrire perchè è una squadra che ti viene addosso...