UDINESE, 3 PUNTI SOFFERTI

UDINE Un'ora di gran calcio in cui ha sfruttato una sola palla gol su almeno quattro, cinque limpidissime; poi l'Udinese ha concluso in apnea, sulla ginocchia, soffrendo le pene dell'inferno, ma il successo sulla Sampdoria è più che meritato. Ha vinto chi ha giocato meglio, chi è parso più organizzato, chi ha evidenziato anche il cuore.La Sampdoria deve recriminare il suo stolto comportamento del primo tempo in cui nulla ha funzionato. E se nel finale avesse conquistato il pari, per i bianconeri sarebbe stata una beffa autentica. L'inizio...