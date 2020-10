UDINE Peccato, un errore di Becao al 10' del secondo tempo che libera Pedro al limite dell'area per il colpo vincente, vanifica gli sforzi di una ritrovata squadra bianconera che ha evidenziato non solo il cuore, ma anche una prestazione positiva dal punto di vista tecnico e tattico. E nel primo tempo sono stati i bianconeri ad essere più pericolosi, ad andare più vicini al gol, ma non hanno fatto in conti con il black out rappresentato da Becao che sino a quel momento si era battuto bene. Tra i bianconeri ha debuttato Pereyra che ha agito a corrente alternata.

Le dense nubi che si erano addensate all'orizzonte sembra che si diradino. L'Udinese dimostra subito di essere più tonica rispetto alla sfida di mercoledì scorso con lo Spezia. Anche più compatta, più concentrata, più attenta e più organizzata. Concede il minimo alla Roma, senza disdegnare l'offesa con Pereyra però che tocca pochi palloni mentre l'ispirato De Paul deve vedersela con Veretout. Il primo squillo di tromba è di Pedro che al decimo si beve in un fazzoletto Pereyra e Arslan per essere atterrato da quest'ultimo poco prima di entrare in area, ma la successiva punizione non provoca pericoli alla difesa friulana. I giallorossi vanno invece vicini al gol al 15: lancio lungo da destra di Pedro per Spinazzola che da sinistra crossa radente al centro con Mkhitaryan che giunge con un attimo di ritardo sul pallone. L' Udinese non ci sta a porgere l'altra guancia, reagisce e al 19' Lasagna dopo uno spunto sulla destra di De Paul spara dal limite costringendo Mirante alla deviazione a pugni. Al 24' è l'Udinese che sfiora il gol: sulla sinistra Ouwejan effettua un tiro cross a filo d'era sul quale si catapulta Lasagna sfiorando il pallone con la porta sguarnita. La Roma attacca, ma l'Udinese non sta a guardare. Sono i bianconeri nel finale a costruire due ghiotte opportunità per portarsi in vantaggio, con protagonista De Paul che illumina il gioco con le sue magie, con i suoi lanci millimetrici. L'argentino, che non ha dato l'impressione di essere in alcun modo condizionato dalle voci di mercato, al 37' pennella un cross da destra per Lasagna che non viene sfruttato, poi si ripete, sempre da quella posizione, per Okaka a cui non riesce la deviazione a due metri da Mirante. Infine al 43' l'Udinese va vicinissima al bersaglio dopo classica azione in contropiede con protagonista Lasagna che va via con un prepotente scatto a Ibanez, entra in area, alza lo sguardo per osservare dove è posizionato Mirante ma Ibanez si rende protagonista di un incredibile salvataggio. Non è finita: al limite dell'area si impossessa della palla Pereyra che ha il torto di non calciare in rete, favorendo l'intervento in chiusura di Mancini.

Nel secondo tempo, al 3' è la Roma a sfiorare il gol: azione di Dzeko che smista a Pedro il cui tiro dal limite è deviato da un proprio compagno. È la squadra giallorossa ad avere in mano il pallino del gioco, ma come nel primo tempo l'Udinese non è passiva. Ma ecco che Becao commette un'ingenuità. È il 10', sbaglia un passaggio per vie centrali, il pallone termina a Pedro che da venti metri trova l'incrocio con un secco destro. Un autentico capolavoro. Poi Gotti manda in campo Forestieri e Molina per Arslan e Ter Avest. È un'Udinese a trazione anteriore: mette alla corde la Roma che a fatica tiene.

