UDINE Non poteva che terminare così, con il segno ics una gara equilibrata, povera di occasioni nel rispetto del Dna delle contendenti e alla fine il punto è ben accetto dall' Udinese e dalla Fiorentina. I due portieri sono stati pressoché inoperosi, le difese non hanno faticato a disinnescare i tentativi degli attaccanti, insufficienti in Vlahovic e Nestorovski, da sei striminzito per quanto concerne Chiesa e Okaka. Evidentemente l'importanza della posta ha condizionato entrambe, in particolare l'Udinese che doveva evitare le sconfitta che avrebbe aperto la crisi.

Prima non prenderle, è stato il motto di Gotti che ha schierato inizialmente Jajalo per fungere da schermo difensivo rinunciando a Fofana più dedito alla spinta in avanti. Non è però che i bianconeri siano rimasti a guardare, sia chiaro, ma per sperare nel successo serviva più convinzione negli ultimi venti metri. La Fiorentina ha dato la sensazione di accontentarsi, troppo chiusa nel primo tempo, solo nel finale ha osato: Iachini ha inserito una punta in più, Cutrone, ma Duncan smarcato al limite dell'area da Badelj a 12' dalla fine ha avuto un difettoso controllo e Musso ha ringraziato. La Fiorentina ha dalla sua un clamoroso palo con Milinkovic a fine primo tempo, ma prima era stato Okaka a fallire la palla dell' 1-0.

Il primo tempo è iniziato con ritmi blandi, non sono mancati gli errori specie in casa viola con Duncan croce a delizia, con Castrovilli pure lui discontinuo, mentre nel mezzo tra i bianconeri De Paul ha cercato di creare gioco, con Jajalo a chiudere gli spazi. Piano, piano l'Udinese ha preso confidenza, ha osato di più. Al 30' Mandragora pennella in cross da sinistra per Okaka che anticipa di testa Caceres mandando fuori di testa da favorevole posizione. È il momento migliore per i bianconeri, due cross di Sema in 30 creano situazioni di pericolo. Poi la Fiorentina si desta, il suo giro palla è più veloce e al 39' Ducan, smarcato da Chiesa impegna di sinistro Musso.

PALO

L'occasione più ghiotta capita al 41' a Milenkovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Nuytinck respinge malamente, il difensore viola con una splendida semi rovesiata di sinistro da destra coglie in pieno il palo più lontano con Musso immobile.

Il secondo tempo si apre all'insegna dei bianconeri. De Paul approfitta di un errore di Badelj, supera quattro difensori ma la conclusione è deviata da Pezzella. Entra Lasagna, poco dopo anche Fofana per dare maggior spinta alla manovra, poi la Fiorentina reagisce, migliora il rendimento di Badelj e di Castrovilli, Iachini si affida anche al tridente. I viola finalmente sono convincenti e al 34' Badelj smarca al limite dell'area Duncan ma stoppa maldestramente, si allunga il pallone e Musso salva. Poi al 48' Chiesa ha palla buona dal limite, ma Musso è attento nella deviazione.

Guido Gomirato

