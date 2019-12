UDINE La squadra di Gotti si riabilita. Dopo aver conquistato un punto nelle ultime tre gare scivolando vicina al baratro, sconfigge la formazione di Maran al suo secondo ko consecutivo. Un'affermazione che ha premiato la squadra più scaltra, più dedita al sacrificio, anche più fortunata, ma i tre punti-rilancio dei friulani sono meritati e non è un caso che la vittoria sia coincisa con una prestazione notevole di De Paul, grande condottiero nel primo tempo in cui si è reso protagonista della magia che ha portato in vantaggio i friulani. Il Cagliari non è che sia stato a guardare, ha colpito un palo con Nainggolan sullo 0-0, nel finale ha mancato di un soffio il pareggio con Joao Pedro, lo stesso giocatore che al 34' della ripresa ha segnato la rete del temporaneo 1-1. L'impressione è che i sardi siano meno spavaldi, meno squadra, meno disinvolti rispetto a qualche settimana fa, meno sicuri in difesa anche se alcune assenze hanno pesato. Abbiamo ricordato che De Paul ha illuminato il gioco dei friulani. Era ora.

GIOIELLO

Ieri ha creato gioco di qualità, recuperato palloni e il suo gol, un diagonale di esterno destro a uscire è stato splendido, un gioiello imparabile per Rafael. Il primo tempo è stato intenso, a tratti anche valido dal punto di vista tattico, con le contendenti che hanno fatto il possibile per trovare il gol. Al 24' Rog sfiora la traversa dopo un assolo in verticale, ma l'occasione più ghiotta la costruisce poco dopo Nainggolan il cui sinistro da destra colpisce in pieno il palo. Al 39' l' Udinese dà vita all'azione più bella, palla radente e di prima con gli uomini di Maran che non riescono ad opporsi. Okaka scambia con De Paul, poi la palla giunge a Fofana che da posizione di ala destra effettua un retropassaggio in area a De Paul che da posizione un po' defilata trova con un tiro a giro di destro l'angolo alto più lontano.

Nel secondo tempo si vede di più il Cagliari, ma l' Udinese tiene e a sua volta si rende pericolosa in contropiede. Poi al 34' su cross da destra di Faragò, Joao Pedro anticipa tutti e pareggia. Ma un minuto dopo la difesa dei sardi pasticcia su un cross di Ter Avest: di testa Pussetto smista a Okaka che spalle alla porta marcato da Pisacane riesce a tirare, Rafael respinge su Fofana che da due metri insacca di prepotenza. Il Cagliari non ci sta cerca di reagire, ma lo fa con poca lucidità. A Pisacane, già ammonito, saltano i nervi: entra con il gomito sul volto di Pussetto. Si becca il secondo giallo, viene espulso e svaniscono i sogni di gloria dei sardi anche se al 40' Joao Pedro giunge con un attimo di ritardo su un cross da destra di Faragò che aveva superato pure Musso.

Guido Gomirato

