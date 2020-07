UDINE La festa per il trentaseiesimo scudetto della Juventus è rinviata. La squadra di Sarri cade di brutto a Udine. Ha giocato male, giustamente è stata sconfitta da una meravigliosa Udinese pur priva di sei elementi, con Lasasgna ultimo in ordine cronologico ad alzare bandiera bianca per un affaticamento al fretto femorale. Quello dei friulani è stato un autentico capolavoro. Si è vista una squadra vera che è stata quasi perfetta. Tutti meritano un plauso per l'impresa che a questo punto ha l'inconfondibile sapore della salvezza. Difficile stabilire chi sia stato il migliore, anche se De Paul, Sema e Fofana sono stati grandi. E la Juve? Nulla ha funzionato. Ronaldo non è pervenuto, idem Bernardeschi e Ramsey. Una squadra che è parsa in difficoltà atletica, non è un bel segnale in vista della Champions.

Friulani a tratti straripanti, padroni del campo nella ripresa dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo nell'unica incertezza palesata. La squadra di Gotti inizia subito bene chiudendo ogni spazio alla Juventus che gioca in maglia blu. L'attenzione è ottimale, l'esatto contrario dei campioni d'Italia che al 4' rischiano di capitolare: azione prolungata dell' Udinese, Fofana imbecca a sinistra Zeegelaar, questi serve Sem, sempre nella medesima corsia, che di destro fa partire un cross al centro. Danilo cerca di anticipare di testa Okaka, così facendo spiazza la difesa, Szczesny compreso, ma il palo salva l'undici di Sarri.

Il pericolo corso sveglia la Juventus che, però, fatica a trovare varchi per rendersi pericolosa e l'unico rischio Musso lo corre al 9' per un sciagurato retropassaggio di Nuytinck che lo spiazza, ma il portiere con la punta del piede si salva in angolo. Musso rischia anche al 26' per una bordata da fuori di Ronaldo che lambisce il palo.

MANOVRA LENTA

La Juventus privilegia il possesso palla, ma la sua manovra è lenta. Bentancur si danna nel mezzo, recupera palloni, Rabiot va a corrente alternata, idem Bernardeschi e Ramsey. Poi al 36' l' Udinese si fa minacciosa, dopo azione corale, De Paul entra in area, viene affrontato da Ramsey e rovina a terra: Irrati, che è ben appostato, fa proseguire. Poi in un momento di stanca, la Juventus al 42' passa: dopo una reiterata azione da destra a sinistra, Alex Sandro crossa, Ekong svetta e di testa rinvia, ai venticinque metri De Ligt anticipa Okaka e fa partire un destro radente che sorprende Musso. All'inizio della ripresa l'Udinese si fa subito minacciosa: al 2' Nestorovski approfitta di un'indecisione di Danilo, si presenta solo davanti a Szczesny, ma la conclusione è centrale. Al 7' i friulani pareggiano: fanno girare palla da destra a sinistra, Sema pennella un cross per Nestorovski che in tuffo trova l'angolo più lontano. La Juve si affida alle sue individualità per tornare in vantaggio, ma Musso non corre pericolo. L'Udinese sale col trascorrere dei minuti e in pieno recupero, su classica azione in contropiede, segna il gol vittoria-salvezza: fa tutto da solo Fofana, che arriva davanti a Szczesny e lo trafigge di sinistro. Splendido.

Guido Gomirato

