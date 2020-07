UDINE Il Lecce spera ancora nella salvezza. Vince a Udine, approfittando di un'Udinese demotivata, proprio nella giornata in cui il Genoa subisce una batosta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Si deciderà chi dovrà essere la terza a retrocedere nell' giornata. I salentini, a meno uno dai liguri, pur facilitati nel loro compito, hanno disputato una gara vogliosa alla Dacia Arena, non solo valida come grinta, come determinazione, ma anche per alcune trame interessanti. Per cui il successo è più che legittimo anche se l'Udinese di ieri è parsa la brutta copia della squadra che aveva vinto nelle ultime due gare contro Juve e Cagliari evidenziando gran calcio. La squadra di Gotti è parsa in evidente calo atletico, mentre il Lecce con la forza della disperazione sembrava indiavolato.

Le intenzioni del Lecce sono subito chiare. È propositivo, deve cercare di vincere per sperare ancora nella salvezza, per cui cerca di sorprendere la difesa dei bianconeri che comunque tiene; i salentini mantengono il possesso palla anche se la prima conclusione, oltretutto pericolosa che si perde di poco out, è dei bianconeri con Fofana dopo un'azione elaborata sulla corsia di destra. Gli uomini di Liverani, con Petriccione molto attivo, cercano di sfruttare la corsia di destra affidandosi a Falco e alle proiezioni di Donati, ma con scarsi risultati.

L'Udinese gioca di rimessa, poi al quarto d'ora su corner di Sema, Okaka anticipa tutti di testa, ma il pallone va oltre la traversa. Le cadenze sono comunque lente e i bianconeri danno l'impressione di non avere motivo per vivacizzarle, la qualità del gioco prodotta dalle contendenti non è eccelsa, tutt'altro. Il Lecce non riesce a trovare la soluzione giusta, Falco si dà un gran daffare, ma trova scarsa collaborazione. Nell'Udinese De Paul gioca a sprazzi, idem il rientrante Fofana per cui le cose più interessanti le evidenzia Walace che recupera buoni palloni. Okaka e Nestorovski, cui al 29' gli viene giustamente annullato un gol per fuorigioco, hanno vita dura con Paz e Lucioni.

Col trascorrere dei minuti si sveglia Se Paul che ricama a piacimento e al 34', dopo un'azione Fofana, Sema con cross a rientrare di questi, l'argentino colpisce di sinistro da posizione favorevole, ma Gabriel d'istinto salva. Due minuti dopo su corner battuto da De Paul, l'Udinese passa in vantaggio con un colpo di testa di Samir cui i salentini hanno concesso troppa libertà mandando su tutte le furie Liverani. 2' dopo però il Lecce pareggia. C'è un cross da destra di Falco, Ekong ha un'esitazione e non interviene e il pallone termina sul braccio destro di Becao che gli è alle spalle. Rigore che trasforma Mancosu al suo gol numero 14.

L'inizio di ripresa ricalca l'avvio del primo tempo, con il Lecce che spinge per cercare il gol. Poi perde per infortunio Calderoni, soprattutto al 13' deve uscire Mancosu che ha riportato una forte contusione al costato dopo essere caduto malamente a terra subito dopo aver colpito di testa su un cross da destra. Nell' Udinese entra Lasagna alla sua gara numero 100 in A con i bianconeri che rimpiazza Okaka. È il Lecce più intraprendente, ma quando si tratta di concretizzare mostra limiti evidenti e Musso non corre pericolo alcuno. Si gioca comunque nella metà campo dell'Udinese e al 36' dopo un continuo forcing, il Lecce passa dopo un'azione da manuale con Barak che serve l'assist a Lapadula che da pochi passi segna. Nella circostanza si infortuna alla caviglia e deve abbandonare. Entrano Saponara e Tachtsidis per Lapadula e Petriccione. Poi l'Udinese cerca il pari, ma è poco lucida, la difesa del Lecce tiene bene.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA