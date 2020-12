UDINE I limiti nelle gare casalinghe che l'Udinese ha quasi sempre evidenziato nell'anno solare che si è concluso, sono emersi in maniera evidente ieri sera. La squadra di Gotti è parsa la brutta copia del complesso ammirato nelle ultime tre trasferte, ha incontrato non poche difficoltà a creare situazioni di autentico pericolo, alcuni elementi poi sono parsi stonati, vedi il rientrante Arslan, con Lasagna, pure lui tornato a far parte dell'undici di partenza, che ha vanificato almeno un paio di ghiotte occasioni, in particolare quella al 21' della ripresa. Anche la manovra sovente è parsa telefonata o lenta per cui la difesa dei sanniti ha avuto buon gioco. Il Benevento è parso più organizzato, il suo primo tempo è stato notevole, è stato anche fortunato, ma il suo successo non fa una grinza.

Parte bene il Benevento che è ordinato, gioca di prima, con Schiattarella che non perde un pallone anche se la prima occasione è per l' Udinese: al 7' cross da destra di De Paul, Lasagna anticipa Tuia ma a tre metri dalla porta in acrobazia manda alto. Poi passa il Benevento, Arslan effettua un inutile, pericoloso retro passaggio a Musso, il portiere deve uscire dall'area, scambia con Bonifazi, poi Insigne riesce a carpire la sfera, serve subito al centro Caprari che da venti metri spara un sinistro rasoterra che si infila nell' angolino alla destra di Musso che non è impeccabile.

L'Udinese cerca di reagire, ma non lo fa con la necessaria lucidità, gli uomini di Inzaghi invece si trovano quasi alla perfezione: Caprari nette in difficoltà Becao, Improta e Ionita fanno un gran lavoro, idem i due terzini Letizia e Barba, ma manca l'imbucata per Lapadula. Va anche segnalato che all'11' Lasagna ha avuto la palla dell'1-1, ma la sua fucilata in diagonale da una decina di metri si è persa fuori. Poi il tempo si chiude con due tiri del solito Caprari che sfiorano il bersaglio. Nel secondo tempo è un'altra Udinese. Per 10' assedia l'area del Benevento che al quarto d'ora sostituisce Inonita con Dabio e Insigne con Tello. Risponde l'Udinese facendo entrare Deulofeu per Bonifazi e Walace per Arslan. Ed è Deulofeu che un minuto dopo dà la palla buona a Lasagna che solo davanti a Montipò si fa parare la conclusione. Poco dopo la gara di Deulofeu è già conclusa per un colpo alla caviglia ed è sostituito da Nestorovski. Poi al 32' in contropiede il Benevento segna la seconda rete, un capolavoro di Letizia che da posizione defilata sulla destra fa secco Musso dopo aver fintanto il cross al centro. Al 48' De Paul su punizione cioglie la traversa.

