UDINE Grande Napoi. La squadra di Spalletti è solitaria in vetta superando nel modo migliore il temuto ostacolo bianconero. Una vittoria netta quella dei partenopei che per tre quarti gare sono stati di una spanna superiore all' Udinese. È un Napoli in grande salute, forse il migliore visto finora che dopo un avvio sonnecchiante ha disposto a piacimento della squadra di Gotti una volta segnato il primo gol. Per i partenopei è stato meno...